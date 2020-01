Nereto: un incontro per dire no alla piattaforma rifiuti liquidi industrali

TEST

NERETO – Il Comitato “Uniti per un futuro pulito e vivibile” organizza, per venerdì 24 gennaio 2020 ore 20:30 presso la sala Allende di Nereto, un incontro per esporre rischi, dubbi e pericoli sulla realizzazione della piattaforma rifiuti liquidi industriali in Val Vibrata. Ad intervenire ci saranno: amministratori, tecnici, professionisti e associazioni per dire no alla piattaforma rifiuti liquidi industrali.