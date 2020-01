Parco faunistico ad Isola del Gran Sasso, alcuni cittadini protestano

ISOLA DEL GRAN SASSO – Il progetto di un parco faunistico da realizzare nel territorio di Isola del Gran Sasso, incontra l’opposizione di alcuni cittadini della frazione di Casale San Nicola. Non per l’opera in sé, che comunque viene accolta positivamente, ma a causa del luogo dove questo dovrà sorgere: una superficie di circa 25 ettari, in questo momento occupata e coltivata.

Il Comune ha accolto infatti una delibera regionale che prevede la reintegrazione delle terre civiche. In sostanza, significa che ha deciso di “riprendere” i terreni in questione per realizzarvi sopra il parco faunistico. Dell’opera se ne parla da più di dieci anni. Il progetto è ambizioso e nasce con l’intento di rilanciare il territorio. Prevede l’installazione di diverse strutture, comunque non impattanti a livello ambientale, e sembrerebbe oramai in procinto di avviarsi. Alcuni fondi sono stati già stanziati ed è stato firmato anche un protocollo d’intesa con il Bioparco di Roma.

Le proteste dei cittadini di Casale San Nicola non sono orientate contro la realizzazione del parco faunistico, ma verso la zona scelta per farlo sorgere. Rivendicano infatti il “possesso” di fatto di queste terre, dal momento che tali fondi vengono lavorati dalla cittadinanza fin dagli albori del paese stesso. <<A partire dal Medioevo, arrivando fino ai giorni nostri, questi campi sono stati coltivati dagli abitanti del paese, che nel corso del tempo hanno provveduto a mantenerli ed apportare migliorie>> afferma uno dei rimostranti. L’area in questione si estende per circa 25 ettari e gli occupanti sono una ventina. Secondo loro il parco potrebbe essere realizzato poco più in alto, al di sopra dell’area che in passato ha ospitato i cantieri dell’ex Cogefar, ancora da bonificare.

Un altro passaggio verso il quale puntano il dito, riguarda i tempi e le modalità con le quali questo atto è stato emanato. La pubblicazione dell’avviso è avvenuta il 10 dicembre ed è stata sottoscritta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo il 17, a ridosso quindi delle festività natalizie. A detta di alcuni dei soggetti interessati, si sarebbe trattato di un escamotage per far passare in sordina questa operazione e per eludere le proteste degli occupanti. <<Una decisione di tal genere a ridosso delle festività, rende senz’altro più farraginoso il processo per presentare ricorso. Sarebbe stato più opportuno far slittare l’intero processo al 2020>> commentano. I termini per far giungere “osservazioni al responsabile del procedimento” scadono il 17 gennaio.

I cittadini pertanto chiedono al Comune di correggere il tiro. Non si oppongono assolutamente alla realizzazione del parco faunistico, ma consigliano di farlo sorgere un po’ più a monte, in modo tale da preservare i terreni in questo momento destinati all’uso agricolo, anche per questioni legate alla storia del territorio in questione. <<Il Comune ha a cuore esclusivamente gli interessi della collettività – commenta il sindaco di Isola del Gran Sasso, Roberto Di Marco – ho avuto modo di confrontarmi con diverse persone e tutte si sono espresse a favore dell’opera. Qualora la maggioranza dei cittadini non fosse d’accordo, il Comune sarebbe pronto a tornare sui suoi passi, ma non mi pare sia questo il caso. Ovviamente cercherò comunque di avere un confronto con quanti non vedano con favore a questa iniziativa>>.