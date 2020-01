Tweet on Twitter

Il fatto è accaduto ieri mattina, domenica 26 gennaio. Un 32enne ha rapinato e picchiato una escort.

La donna, pagata anticipatamente, sarebbe stata aggredita subito dopo aver avuto la relazione. L’uomo è stato arrestato mentre si trovava all’nterno di un’abitazione nella quale aveva trovato rifugio.

La donna è stata soccorsa dagli agenti mentre era in strada in lacrime. Ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni e ripreso i soldi che gli erano stati sottratti.