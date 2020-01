Tweet on Twitter

Tragedia sfiorata in via Rigopiano. Un 69enne a bordo di una Ford Focus grigia si è immesso contromano da via Ferrari, travolgendo una donna di 69 anni e il suo nipotino di 11 mesi che sedeva sul passeggino.

L’auto è finita sul marciapiedi abbattendo i paletti di ferro e travolgendo in pieno la nonna e il bimbo. Probabilmente, l’uomo alla guida della Focus, ha perso il controllo del mezzo a causa di un improvviso malore.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Municipale e i soccorsi del 113 che hanno provveduto al trasporto in ospedale dei 3 feriti. Il bimbo di 11 mesi è stato trasferito nel reparto di Chirurgia pediatrica con prognosi di 15 giorni, mentre l’anziana è stata ricoverata per accertamenti alla gamba. Anche il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale.