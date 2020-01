Tweet on Twitter

PESCARA – Dopo un blitz della Fiamme Gialle al mercato in via Pepe a Pescara, un venditore ambulante è stato fermato in quanto vendeva confezioni di profumi di celebri marchi rigorosamente contraffatti. E’ stato accertato che la merce era identica all’originale sia nella confezione che nella fragranza.

I profumi contraffatti sono stati posti sotto sequestro e l’ambulante denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Sul mercato, la merce avrebbe portato ad un guadagno di oltre 5mila euro.