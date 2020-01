Nella mattinata di ieri 30 gennaio, due persone sono state denunciate in seguito a un’operazione della squadra volante, dopo una segnalazione al 113, intervenuta per placare una lite condominiale in via Petruzi.

Due uomini, uno di 34 anni l’altro di 30, sono stati notati dai poliziotti mentre si addentravano all’interno di uno degli appartamenti dell’edificio. Il 34enne stava cercando di nascondere qualcosa in un sacco della spazzatura. Dopo un controllo più approfondito, sono stati rinvenuti 403 gratta e vinci di cui alcuni già utilizzati. Dopo gli accertamenti è stato accertato che i biglietti erano stati sottratti la notte precedente da un bar-tabaccheria in piazza Duca degli Abruzzi.

Ora su i due malviventi pesa l’accusa di ricettazione in concorso. Alla tabaccheria sono stati restituiti i gratta e vinci per un valore che ammonterebbe a circa duemila Euro.