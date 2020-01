PESCARA – Problemi in cucina a «Toccaferro» su via Firenze a Pescara. Stava per prendere fuoco la cucina nella sede di via Firenze della nota catena di ristorazione «Fattoria Toccaferro». Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia insieme ai Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Le cause sono ancora da accertare e chiarire.