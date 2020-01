Rivoluzione Pescara: Luciano Zauri si è dimesso

By

PESCARA – L’inizio di stagione del Pescara è stato piuttosto difficile tra pochi alti e molti bassi, la ciliegina sulla torta è arrivata ieri con la sconfitta casalinga per 1-2 contro la Salernitana. La posizione di Luciano Zauri è sempre stata in bilico nonostante le rassicurazioni della società, questa mattina l’allenatore del Delfino si è presentato in sede ed ha rassegnato le dimissioni al presidente Daniele Sebastiani.

Per ora la squadra è affidata a Nicola Legrottaglie, Mister della Primavera, che dirigerà i prossimi allenamenti. La società pensa anche a Luigi Di Biagio o ad un clamoroso ritorno di Bepi Pillon.