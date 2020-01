Samb: a Trieste soffierà la bora di cento Cuori RossoBlu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ventisette giorni dopo l’ultima gara i rossoblu tornano in campo per l’esordio nel nuovo anno.

Destinazione “Nereo Rocco” di Trieste, trasferta più lunga della stagione, distante 614 chilometri per circa cinque ore e mezza di viaggio in auto.

E con la squadra ci saranno sugli spalti cento irriducibili tifosi rossoblu da elogiare, a prescindere.

Il percorso fino allo Stadio “Nereo Rocco” di Trieste (clicca qui)

Triestina-Samb è la prima gara del 2020 nel girone B di serie C.

Il mercato invernale, cominciato lo scorso 2 gennaio, propone delle sostanziali novità per le due compagini: Triestina che si presenterà con il “nuovo” forte, classe 1984, Francesco Lodi (199 presenze e 26 reti in serie A con Empoli, Udinese, Catania, Genoa e Parma), Samb con Samuele Massolo in porta e la convocazione di Francesco Grandolfo ma con Alessio Di Massimo e mister Paolo Montero in tribuna per squalifica.

La corsa ai tre punti ricomincia a Trieste con uno stimolo in più, conquistarli tutti per una prima, storica vittoria in casa alabardata.

Luigi Tommolini

