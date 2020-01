Samb: arriva un centrocampista (Dati e Carriera)

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terzo arrivo rossoblu nel Mercato Invernale 2019/20.

Cenciarelli Diego, centrocampista centrale adattabile a sinistra (piede sinistro), è nato ad Umbertide in provincia di Perugia il 3 marzo 1992. Alto m 1,67 per 65 kg di peso

CARRIERA

La S.S Sambenedettese Calcio comunica di aver acquisito dall’A.S Gubbio, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del centrocampista, classe 1992, Diego Cenciarelli.

Il calciatore ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Cenciarelli, prima dell’esperienza a Gubbio, aveva vestito le maglie di

Fiorentina, Perugia, Teramo e Viterbese.

Contestualmente, la S.S Sambenedettese Calcio ha ceduto all’A.S Gubbio,

sempre a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore

Gabriele Bove, centrocampista classe 1998.

La società ringrazia Gabriele per la professionalità dimostrata in questi anni, augurandogli le migliori soddisfazioni professionali per il futuro.

“Felicissimo di essere qui – le prime parole di Cenciarelli in rossoblu

– è stata, diciamo, una trattativa lampo: appena mi hanno detto di

questa possibilità non ho esitato un attimo ad accettare”.

Il centrocampista, che vanta 200 presenze tra i professionisti ha parlato di quelli che sono i suoi obiettivi da qui al termine della stagione: “Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e della squadra e di tornare in campo.

Nella prima parte di questa stagione a Gubbio ho avuto dei problemi familiari che mi hanno tenuto lontano dal rettangolo di gioco, ma ora è tutto passato e sono pronto a dare il massimo per questa maglia.

Mezzala o mediano? Ho giocato in entrambi i ruoli, deciderà il mister dove impiegarmi e farò di tutto per farmi trovare pronto”.

Il calciatore si è concesso poi una visita allo stadio: “Ho giocato qui in Coppa Italia con la Viterbese, ricordavo la bellezza del Riviera e del pubblico di San Benedetto.

Se conoscevo già qualcuno dei miei compagni? Sì, conoscevo già Miceli e Biondi, poi con altri ci conosciamo avendo giocato contro in diverse occasioni”.

RIEPILOGO MERCATO INVERNALE ROSSOBLU

ARRIVI: Grandolfo Francesco (att), Massolo Samuele (por), Cenciarelli Diego (cent).

PARTENZE: Brunetti Simone (cen), Zaffagnini Andrea (dif), Raccichini Matteo (por), Bove Gabriele (cent).