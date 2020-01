Samb: contro la Vis una sconfitta al sonnifero

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb incappa nella terza sconfitta in casa nella prima apparizione del 2020 davanti ai propri beniamini.

Privi di Cernigoi e Miceli, squalificati, con Massolo, Grandolfo e Trillò dal primo minuto di gioco, i rossoblù non compiono quel “salto di qualità” tanto aspettato e sognato all’alba di quattro gare sulla carta abbordabili.

Un primo tempo soporifero non lasciava appunti sul taccuino dei cronisti se non all’8° minuto per un cross-tiro di Orlando dal fondo sinistro che impegnava il portiere avversario Puggioni ad un intervento di pugno in angolo.

La ripresa era un po’ più “vivace”.

La Samb collezionava undici calci d’angolo ma nessuno fruttava la deviazione in rete.

Anche l’entrata di Alessio Di Massimo non portava alla rete che avrebbe potuto spianare la strada al primo successo in casa dell’anno.

Di Pasquale e Frediani incocciavano due volte la sfera in area vissina poi, al 33° l’unica azione degli ospiti sbloccava il risultato.

Sul filo del fuorigioco (forse lo era) il neo acquisto biancorosso De Feo riceveva palla sulla trequarti sinistra avanzando con la difesa rossoblu ferma nell’attesa della segnalazione dell’Off-Side.

Il solitario Massolo non poteva fare nulla e l’attaccante ebolitano insaccava a porta vuota e faceva cadere l’imbattibilità casalinga della rete rossoblu dopo tre mesi (Samb-L.R.Vicenza 0-3).

Due minuti più tardi un fallo a centrocampo di Di Pasquale portava alla sua espulsione per doppia ammonizione.

Gli ultimi dieci minuti trascorrevano con tiri d’angolo regolarmente sprecati e la Vis, dopo quattro minuti di recupero, metteva in cascina una vittoria facile, tranquilla, ottenuta con mezzo tiro in porta.

Peccato Samb.

Rossoblu soporiferi, lenti e senza carattere disputano la peggior gara in casa, fotocopia della sconfitta dell’andata al “Benelli” di Pesaro.

Dopo tre vittorie consecutive al Riviera per 2-0 ecco lo stop, inopinato, meritato per non aver giocato la partita anche se, obiettivamente, Samb-Vis Pesaro meritava di terminare con il risultato di 0-0.

Per fortuna rossoblu c’è subito l’occasione del riscatto, ancora al “Riviera” mercoledì sera contro il Fano: conquistare i tre punti e rialzare la testa!

Luigi Tommolini

Samb-Vis Pesaro 0-1 SAMBENEDETTESE (4-3-3) Massolo; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Trillò; Gelonese (84′ Piredda), Angiulli, Frediani; Volpicelli, Grandolfo (59′ Di Massimo), Orlando A disp. Fusco, Vento, Bove, Carillo, Rocchi, Garofalo, Rango, Malandruccolo, Rea All. Montero VIS PESARO (3-4-2-1) Puggioni; Lelj, Gennari, Farabegoli; Nava, Ejjaki, Paoli, Tessiore; Lazzari (59′ Misin), De Feo (84′ Malec); Marcheggiani (70′ Di Nardo) A disp. Bianchini, Campeol, Gabbani, Romei, Gomes, Adorni, Tascini All. Pavan TERNA Arbitra Claudio Panettella della sezione di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Massimo Abagnale (Parma) e Mattia Regattieri (Finale Emilia) NOTE Ammoniti: 34′ Tessiore, 40′ De Feo, 41′ Biondi, 43′ Marcheggiani, 66′ Ejjaki, 72′ Di Pasquale, 90’+3 Lelj Espulsi: 80′ Di Pasquale MARCATORI 78′ De Feo

SALA STAMPA

Samb-Vis Pesaro 0-1, l'allenatore Paolo Montero Samb-Vis Pesaro 0-1, l'allenatore Paolo Montero Pubblicato da Sambenedettese Calcio su Sabato 18 gennaio 2020

Samb-Vis Pesaro 0-1, Federico Angiulli Samb-Vis Pesaro 0-1, Federico Angiulli Pubblicato da Sambenedettese Calcio su Sabato 18 gennaio 2020

