Samb-Fermana: al via la prevendita

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La S.S Sambenedettese Calcio comunica che è attiva la prevendita per ventiquattresima giornata di campionato di serie C girone B, Sambenedettese-Fermana, in programma lunedì 3 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Riviera delle Palme.

I tagliandi sono già acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket e, novità per questa stagione, non sono previste commissioni di prevendita (solo nei punti vendita, online si applica commissione del 4%).

Visto che il botteghino dello stadio effettuerà orari ridotti, si consiglia a tutti i tifosi di munirsi di biglietto tramite prevendita, onde evitare spiacevoli code.



Le richieste di accrediti disabili e accrediti AIA dovranno pervenire all’indirizzo email info@sambenedettesecalcio.eu entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 30 gennaio 2020.



Le richieste di accrediti per gli organi di stampa ospite dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 31 gennaio 2020 all’indirizzo ufficio.stampa@sambenedettesecalcio.eu



I tagliandi saranno acquistabili senza obbligo di supporter o fidelity card e senza limitazioni di residenza.

La prevendita per il settore ospiti terminerà domenica 2 febbraio alle ore 19. Il giorno della gara il botteghino ospiti resterà chiuso.

Per la gara in questione è prevista l’incedibilità del titolo.

Il costo dei tagliandi dei vari settori è così ripartito:



CURVA NORD MASSIMO CIOFFI

intero €13,50

ridotto €11,50

under 12 €2,00

TRIBUNA EST MARE/DISTINTI

intero €19,50

ridotto €16,50

under 12 €2,00

TRIBUNA LATERALE

intero €19,50

ridotto €16,50

under 12 €2,00

TRIBUNA CENTRALE “BERGAMASCO”

intero €36,50

ridotto €26,50

under 12 €2,00

SETTORE OSPITI

intero €13,50

Under12: € 2,00

*ridotto comprende:

Under 18 (18 anni non compiuti- novità 2019-2020), over 65 (65 anni compiuti), donne, invalidi con disabilità dal 74% al 99% (sottoscrizione solo presso lo stadio presentando certificato)

**Under 12= 12 anni non compiuti