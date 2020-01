Samb, i corsari del “Rocco”: prima storica vittoria a Trieste

By

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Samb stoica e storica espugna Trieste per la prima volta nella sua storia.

Quarantacinque anni dopo (per l’esattezza 12 gennaio 1975) il memorabile successo contro il Genoa, 3-2, sul terreno del “Marassi”, i rossoblu compiono un’altra impresa violando terra giuliana.

E’ la stagione delle imprese storiche, come quella del Manuzzi di Cesena conquistata per la prima volta nella storia il 13 ottobre scorso, ultima vittoria in trasferta della Samb.

E’ da lì che sono iniziate le “avversità”, precisamente quando sul 3-1 in nostro favore al 93° minuto di gioco l’estremo difensore rossoblu, Antonio Santurro, già ammonito, si faceva espellere “ingenuamente”.

Dalla gara successiva contro la Virtus Verona iniziavano ad essere protagonisti negativi anche gli Arbitri con innumerevoli episodi accaduti in sequenza e culminati con il fatidico gol della Reggiana a tempo scaduto su palese carica sull’estremo Fusco.

La gara del “Rocco” ha due fili conduttori, uno vincente e l’altro, per fortuna battuto: rispettivamente il neo portiere rossoblu Samuele Massolo e la “giacchetta nera” di Atri Daniele Paterna della sezione AIA di Teramo.

Il primo ha difeso strenuamente la porta con interventi decisivi, soprattutto a metà del primo tempo quando ha parato un calcio di rigore tirato da Granoche; il secondo ha visibilmente arbitrato in maniera indecorosa contro la compagine rivierasca: due cartellini rossi (il primo dopo 8 minuti, diretto e il secondo a metà ripresa per doppia ammonizione) ci sono sembrati eccessivi ed esagerati, soprattutto la seconda ammonizione nei confronti di bomber Cernigoi (suo l’1-0 dopo 4 minuti di gioco per il nono sigillo stagionale).

Il fischietto teramano insieme all'”Assistente 1″ Claudio Gualtieri della sezione di Asti non ha visto il fuorigioco dell’alabardato Costantino che al 90′ ha depositato in rete la palla dell’1-2 con la Samb ridotta in nove.

Samb, dunque, ancora una volta contro tutto e contro tutti, ma stavolta è arrivato il giusto lieto fine.

Una vittoria d’altri tempi, maschia, da squadra che lotta a denti stretti e seppur in 9 contro 11 getta il Cuore oltre l’ostacolo, sorretta dal tifo incessante dei cento Cuori rossoblu stoicamente presenti sugli spalti.

Encomio anche a Di Pasquale, autore del 2-0.

Il difensore di Sant’Omero anticipa di testa il portiere avversario dopo una pennellata dalla trequarti destra di Volpicelli: giusto premio dopo il lungo e grave infortunio occorsogli la scorsa stagione.

Il 2020 inizia con una grande vittoria e con il mercato invernale aperto fino al 31 gennaio: con un altro paio di innesti, soprattutto a centrocampo e in difesa, questa Samb potrà raggiungere il podio della graduatoria e giocarsela fino alla fine con le prime della classe.

L’immediato futuro rossoblu è al “Riviera”: tre gare in casa (contro le altre marchigiane, Vis Pesaro, Fano e Fermana) interrotte dalla trasferta di Vicenza contro l’Arzignano.

La strada intrapresa è quella giusta.

Luigi Tommolini

Triestina-Samb 1-2 TRIESTINA (4-3-1-2) Offredi; Formiconi, Malomo, Codromaz (57′ Gatto), Lambrughi; Giorico (74′ Paulinho), Lodi, Maracchi (57′ Frascatore); Procaccio; Granoche, Gomez (45′ Costantino) A disp. Matosevic, Steffé, Mensah, Ermacora, Scrugli, Cernuto, Salata All. Gautieri SAMBENEDETTESE (4-3-3) Massolo; Rapisarda, Biondi, Miceli, Gemignani; Gelonese (83′ Carillo), Angiulli, Frediani (74′ Grandolfo); Volpicelli (74′ Rocchi), Cernigoi, Orlando (11′ Di Pasquale) A disp. Santurro, Fusco, Trillò, Bove, Piredda, Garofalo, Panaioli, Rea All. Montero TERNA Arbitra Daniele Paterna di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo MARCATORI 4′ Cernigoi, 61′ Di Pasquale, 89′ Costantino NOTE Ammoniti: 18′ Volpicelli, 35′ Maracchi, 65′ Cernigoi, 77′ Granoche, 78′ Malomo, 78′ Rapisarda | Espulsi: 8′ Miceli, 71′ Cernigoi

SALA STAMPA

Triestina-Samb 1-2: Samuele Massolo Pubblicato da Sambenedettese Calcio su Sabato 11 gennaio 2020

Triestina-Samb 1-2: Gianluca Dottori (vice allenatore) Pubblicato da Sambenedettese Calcio su Sabato 11 gennaio 2020

IL CAMPIONATO DELLA SAMB

