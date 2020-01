Verso Samb-Vis, Montero: il lavoro paga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Debutto casalingo per la Samb nel nuovo anno.

Dopo la storica, eroica e stoica vittoria di Trieste i ragazzi di Paolo Montero si apprestano a ricevere la prima delle tre squadre marchigiane che consecutivamente scenderanno al “Riviera” nelle prossime tre partite in casa; nell’ordine, dopo la Vis, il Fano (mercoledì 22 gennaio ore 20:45) e la Fermana (lunedì 3 febbraio ore 20:45).

Paolo Montero loda il lavoro dei suoi ragazzi e aspetta fiducioso la prestazione di domani.

L’imperativo è vincere all’alba di quattro gare sulla carta “abbordabili” contro le sopracitate marchigiane in casa e la trasferta di Vicenza contro l’Arzignano domenica 26 gennaio.

Indisponibili Antonio Santurro, Andrea Gemignani e Lorenzo Panaioli.

COMUNICATO DELLA SOCIETA’

ULTIME DALL’INFERMERIA

La S.S Sambenedettese comunica che il portiere, Antonio Santurro, nel pomeriggio odierno si è sottoposto a una risonanza magnetica, per un problema alla mano sinistra emerso in allenamento, la quale ha evidenziato una frattura composta del terzo metacarpo. Stop anche per Andrea Gemignani per via di un’elongazione al retto femorale sinistro e per Lorenzo Panaioli alle prese con un attacco influenzale.

VERSO SAMB-VIS PESARO: PAOLO MONTERO

IL CAMPIONATO DEI ROSSOBLU