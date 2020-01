Sanremo 2020, salgono a 24 i big

Annunciati nel corso della puntata de “I Soliti Ignoti” i nomi delle canzoni e dei cantanti di Sanremo 2020.

Nei piani di Amadeus, conduttore e direttore artistico, questa doveva essere la giornata ufficiale del lancio, poi dopo alcune indiscrezioni giornalistiche, ha concesso a un quotidiano l’intervista con 22 nomi, che abbiamo pubblicato.

Ieri sera si sono aggiunte alla lista dei big Tosca e Rita Pavone.

Questo l’elenco degli artisti e dei brani (in ordine alfabetico):

Achille Lauro (Me ne frego)

Alberto Urso (Il sole a est)

Anastasio (Rosso di rabbia)

Bugo e Morgan (Sincero)

Diodato (Fai rumore)

Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare)

Elodie (Andromeda)

Enrico Nigiotti (Baciami adesso)

Francesco Gabbani (Viceversa)

Giordana Angi (Come mia madre)

Irene Grandi (Finalmente io)

Junior Cally (No grazie)

Le Vibrazioni (Dov’è)

Levante (Tiki Bom Bom)

Marco Masini (Il confronto)

Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango)

Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso)

Piero Pelù (Gigante)

Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr)

Rancore (Eden)

Raphael Gualazzi (Carioca)

Riki (Lo sappiamo entrambi)

Rita Pavone, (Niente – Resilienza 74),

Tosca (Ho amato tutto)

Sul Martino seguiremo la settantesima edizione del Festival.