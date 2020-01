Sedicenne investito dal treno, tornava da scuola: muore davanti ai compagni

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

LORETO – Un ragazzo di Civitanova Marche è morto in un incidente dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Loreto, provincia di Ancona. Aveva 16 anni, e frequentava Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo potrebbe essersi distratto ascoltando della musica in cuffietta, ma le indagini sono in corso e non v’è ancora certezza circa l’accaduto.

Il treno lo avrebbe urtato e preso in pieno, sbalzandolo indietro. Sul luogo immediatamente intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polfer.