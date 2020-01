Si asfalta a San Benedetto: le strade dissestate dalle radici delle piante

Sono in corso i lavori per la sistemazione degli asfalti rovinati dalle radici dei pini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con una spesa complessiva di 58mila euro e un appalto affidato alla ditta Adriatica Bitumi spa, il settore Lavori pubblici del Comune di San Benedetto sta intervenendo in vari punti della città dove il manto stradale è in condizioni disagiate a causa delle radici dei pini, risolvendo così dei conseguenti rischi sia per il passaggio di pedoni che per il transito di autoveicoli.

Gli interventi consistono nella scarifica con asportazione delle radici più superficiali, in modo da non compromettere la salute degli alberi, e la sistemazione prima con cemento e poi con il nuovo tappetino bituminoso.

L’operazione è stata condotta prima di Natale nella zona nord della città, in via Zanella angolo via D’Annunzio e lungo il lato nord di via Verga dove la CIIP ha colto l’occasione per rifare un tratto di condotta dell’acqua potabile.

In questa settimana la ditta sta operando sul lungomare Trieste, dinanzi alla pineta di via Zara, e poi nel parcheggio di viale De Gasperi antistante il parco Woijtyla e in via Lombardia nei pressi del Liceo Classico.

Per la prossima settimana è previsto l’intervento più esteso che riguarderà 1500 metri quadrati dell’asse via Sgambati/ via Scarlatti fino all’incrocio con via Zandonai e, infine, la zona di piazza del Cristo Re Redentore.

Inoltre sono già programmati per la prossima settimana altri due importanti interventi dello stesso tipo. Da lunedì 13 gennaio infatti la ditta Asfalti srl, per un appalto del valore di 28.900 euro comprensivi di IVA, sarà impegnata in via Marradi e poi nei parcheggi di via dei Mille (all’altezza del Palariviera) a scarificare il vecchio asfalto, effettuare un piccolo scavo per la rimozione delle radici più superficiali dei pini, a posizionare del materiale cementizio e poi a riasfaltare l’intera superficie.

Nel frattempo – si legge e conclude il comunicato del Comune – il settore Lavori Pubblici sta predisponendo i progetti esecutivi e gli atti di gara per arrivare, non appena il bilancio sarà approvato dal Consiglio comunale, all’affidamento dei lavori del ‘piano asfalti’ che in primavera interesserà diverse vie della città.