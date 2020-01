Solenghi e Lopez, “sold out” a Pescara

By

Domani 14 gennaio Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno al Teatro Massimo di Pescara.

L’attesissimo show, organizzato da Alhena Entertainment, ha registrato un incredibile successo in prevendita registrando il SOLD OUT. Con questo Show, di cui sono interpreti e autori, i due artisti tornano insieme sul palco dopo oltre 15 anni come vecchi amici che si ritrovano, coadiuvati dalla musica live della Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci e imitazioni.

Uno spettacolo molto divertente.