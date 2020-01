“Sport per la Vita”: le luci della solidarietà si accendono sabato 1º febbraio al Palamagetti di Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Anche quest’anno torna l’attesissimo appuntamento con Sport per la Vita, il Gran Galà Internazionale di pattinaggio artistico giunto alla sua trentacinquesima edizione.

Le luci dello spettacolo e della solidarietà si accenderanno sabato 1º febbraio alle ore 20.30 al palazzetto PalaMaggetti di Roseto.

Come ogni edizione che si ricordi, anche questa si preannuncia come un grande evento all’insegna dello sport ma anche della solidarietà. Infatti, Sport per la Vita raccoglie numerosi fondi da destinare ad iniziative benefiche. La manifestazione, nel corso degli anni, coniugando la passione per l’attività sportiva agonistica con l’ impegno sociale, è riuscita a concretizzare significativi progetti a scopo benefico. Quest’anno la raccolta fondi sarà devoluta per sostenere i progetti di due grandi associazioni: Lifc Abruzzo -Centro Regionale Fibrosi Cistica dell’Ospedale di Atri e l’Unitalsi sezione abruzzese.

Durante la serata si esibiranno i campioni del mondo del pattinaggio artistico e gruppi show, con la volontà di continuare ad alimentare il sogno di Licia Giunco, ideatrice del Gran Galà Internazionale di Pattinaggio artistico e promotrice dei valori dello sport e della solidarietà.

La manifestazione coinvolgerà non solo i campioni di pattinaggio artistico ma anche ospiti di primo piano dello spettacolo, della cultura e della musica.

Ospite d’onore della trentacinquesima edizione sarà Filippo Graziani, figlio di Ivan Graziani, che si esibirà con i pezzi più belli del suo repertorio.

Durante l’evento verrà consegnato il Premio Rosa d’Argento (Riconoscimento Sport e Cultura per la Vita) che quest’anno andrà ad Ambrogio Lo Giudice e Matilda De Angelis, regista e protagonista del fortunato film “I ragazzi dello Zecchino d’Oro”, uscito per RAI fiction a dicembre 2019.