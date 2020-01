Trofeo Città di Martinsicuro, appuntamento al 15 marzo

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato che riguarda lo sport e il Comune di Martinsicuro.

In Val Vibrata, una bella occasione per tanti podisti di testare la propria forma per cominciare nel migliore dei modi la stagione podistica è rappresentata dal Trofeo Città di Martinsicuro.

La ghiotta opportunità arriva direttamente dall’Asd Gruppo Sportivo Martinsicuro presieduto da Mario Ricci (coaudivato dal sodalizio Ecologica G Giulianova) che si prepara ad allestire domenica 15 marzo la 19°edizione della gara podistica sulla scia del successo conquistato in tutti questi anni dove un tempo era la Maratona dell’Adriatico (Martinsicuro-Giulianova-Martinsicuro) a farla da padrona ad inizio stagione.

Una manifestazione pronta a dare il meglio di sé agli occhi del pubblico e degli appassionati sulla distanza di 11 chilometri (competitiva) unitamente alla non competitiva di 3 chilometri con l’anteprima dedicata ai bambini il pomeriggio di sabato 14 marzo.

Per quel che concerne le iscrizioni, le quote sono di 8 euro per la competitiva e di 4 euro per la non competitiva con termine fissato entro il 12 marzo e oltre tale data la quota sale a 20 euro per la competitiva mentre rimane invariato il costo della non competitiva.

Il sito di riferimento per ulteriori info ed iscrizioni è http://www.corrimaster.it/area_gare.php