Questa mattina, si sono riuniti in via Metauro a Martinsicuro, davanti agli uffici della C.G.L., i lavoratori della storica fonderia VECO assieme ai sindacalisti Mirko D’Ignazio della FIOM e Marco Boccanera, segretario Fim-Cisl. L’incontro è stato voluto per chiarire ai lavoratori gli aspetti tecnici del fallimento.

In tal proposito, abbiamo sentito D’Ignazio della FIOM, che ha dichiarato: <<Ora tenteremo di mettere in atto tutti i passaggi necessari per salvare la VECO, non per come la conosciamo, tramite nuove società che possono essere interessate>>. E ancora: <<Dobbiamo tutelare i lavoratori con la cassa integrazione e nel mentre ci dovrà essere anche una posizione chiara da parte dell’amministrazione locale, affinchè ci dica quale futuro prevede per quell’area. E’ solo tramite ciò che noi possiamo cercare di costruire un futuro per questi lavoratori>>.

Attualmente i soldi per la cassa integrazione ci sono ma, afferma D’Ignazio: <<Ci devono dare ancora delle risposte dal Ministero e dall’INPS. Tutto dipende dalla Regione e dal Ministrero, che già abbiamo provveduto a contattare per un incontro. Però, attualmente, ancora non abbiamo ricevuto risposta>>.