Continua l’allarme in tutta Italia per il coronavirus. L’epidemia sta influenzando anche lo sport, tanto da rinviare molte gare di Serie C e Serie D nella Lombardia. Pochi minuti fa è stato annunciato anche lo slittamento di Ascoli-Cremonese in Serie B. Le squadre sono da poco arrivate al “Del Duca”, ma il match è stato spostato a data da destinarsi.