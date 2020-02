Ascoli-Cremonese: le note tecniche

Torna la Serie B e dopo la sconfitta in terra ligure l’Ascoli vuole i tre punti contro una agguerrita Cremonese.

Ecco, come sempre, alcune curiosità tecniche sull’incontro che seguiremo direttamente allo stadio Del Duca di Ascoli.

Sabato 22 febbraio ore 15

Serie B 25a Giornata: Ascoli vs Cremonese (diretta esclusiva) – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Giorgio Basile

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

L’Ascoli non vince in casa dall’ultima partita del 2019 giocata al “Del Duca”, quella contro il Pisa. Dopo l’ultima beffa firmata Provedel al 95′, i bianconeri tornano nel loro stadio con l’imperativo di tornare a vincere. Ci riusciranno? I confronti ufficiali tra le due squadre nelle Marche sono 10: 5 le vittorie bianconere (ultima 3-0 nella Serie B 1992/93), 4 i pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2018/19) e 1 successo grigiorosso (1-0 nella Serie A 1989/90). La Cremonese non fa gol al Del Duca proprio dal giorno di quella vittoria, 1-0 il 26 novembre 1989, con rete di Dezotti al 55’; da allora digiuno che dura da 485’. Ascoli una delle 6 formazioni cadette 2019/20 che fanno pieno turn-over, 72 cambi su 72 in 24 giornate, come Juve Stabia, Pisa, Venezia, Pescara e Spezia. Cremonese senza successi esterni da 12 partite, di cui 4 pareggiate e 8 perdute. Ultima vittoria esterna grigiorossa il 2-1 di Venezia del 26 agosto scorso. (da digital-sat.it)