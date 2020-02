Ascoli in terra ligure

Questa sera il Pescara giocherà in casa contro il Cittadella, mentre domani l’Ascoli andrà a far visita allo Spezia.

Con il contributo di digital sat.it il commento della gara di domani alle ore 18.

Serie B 24a Giornata: Spezia vs Ascoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Lo Spezia è imbattuto in casa dal 5 ottobre: non sarà una trasferta semplice per l’Ascoli. Sarà una prova importante per capire quali possono essere le ambizioni di entrambe le squadre. Come finirà? Al Picco sono 12 i precedenti ufficiali tra le due compagini: 6 i successi liguri (ultimo 3-2 nella B 2018/19), 5 i pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 2017/18) e 1 vittoria marchigiana (1-0 nella Serie C 1971/72). Spezia imbattuto da 11 partite: ultima sconfitta il 9 novembre scorso in casa del Pisa per 3-2. In bilancio 7 successi liguri e 4 pareggi, con 4 vittorie di fila nelle ultime 4 gare giocate. Spezia e Ascoli sono due delle 6 squadre cadette 2019/20 che hanno sempre fatto i 3 cambi per partita, 69 su 69, come Venezia, Juve Stabia, Pisa e Pescara. Spezia squadra che recupera nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’: +11 il saldo attivo dei liguri. Ascoli una delle 3 compagini cadette 2019/20 che segnano il maggior numero di reti con giocatori subentranti a partita in corso: 5, come Perugia e Benevento. Quella bianconera è una delle 4 formazioni cadette più fragili nei 15’ finali con 12 reti subite dal 76’ al 90’ inclusi recuperi, come Trapani, Livorno e Juve Stabia.