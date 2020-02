Ascoli Piceno: Rinnovo permesso residenti

By

Importante comunicazione per i residenti

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Comunicazione importante dal Comune di Ascoli Piceno.

L’Amministrazione Comunale ricorda a tutti i cittadini interessati che fino a sabato 29 febbraio 2020 è possibile recarsi presso l’ufficio della Saba per il rinnovo del permesso residenti. Gli sportelli, presso il parcheggio di Porta Torricella, sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30.



L’Amministrazione ricorda che la validità dei permessi per residenti è stata prorogata fino al 29 febbraio 2020 proprio per garantire ai cittadini un congruo arco di tempo per il rinnovo della propria autorizzazione.