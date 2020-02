Brunori Sas Tour 2020, annunciate nuove date

Dopo il sold out di Milano e Firenze si aggiungono tre nuove date per l'estate 2020. Milano, Roma e Lucca.

Dopo il clamoroso sold out del Brunori Sas Tour 2020 al Mediolanum Forum di Milano del 13 marzo, registrato a oltre due mesi dal debutto,Dario Brunori mette a segno altri due successi: tutto esaurito infatti anche il concerto al Mandela Forum di Firenze il 21 marzo e al Palazzo dello Sport di Roma il 27 marzo.

Il primo tour di Brunori Sas nei più importanti palazzetti italiani, prodotto da Vivo Concerti, conterà ben 10 appuntamenti. Dopo una data zero a Vigevano (29 febbraio), il tour farà poi tappa a Jesolo (3 marzo),Torino (7 marzo), Milano (13 marzo – sold out), Bologna (15 marzo), Firenze (21 marzo – sold out), Ancona (24 marzo), Roma (27 marzo – sold out), Napoli (28 marzo), Bari (3 aprile) ed infine a Reggio Calabria (5 aprile).

La nuova avventura live del cantautore proseguirà poi nell’estate del 2020, regalandoci altri tre appuntamenti in alcune delle più belle venue italiane, annunciati oggi: Brunori sarà infatti sul palco del Milano Summer Festival il 25 giugno, per poi toccare Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica all’interno del Rock in Roma il 13 luglio e il Lucca Summer Festival del 26 luglio.

Cip! il nuovo disco di Brunori Sas uscito per Island Records il 10 gennaio, che ha debuttato con due settimane al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti, è stabile nella top ten.

I biglietti per il Brunori Sas Tour 2020 sono disponibili su www.brunorisas.it e www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

I biglietti per le nuove date estive saranno disponibili in esclusiva su www.ticketone.it a partire da oggi alle ore 16, e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 18 febbraio alle ore 11.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del Brunori Sas Tour 2020

29 febbraio 2020 – Vigevano (PV) Palasport – DATA ZERO

Martedì 3 marzo 2020 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 7 marzo 2020 – Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 13 marzo 2020 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum– SOLD OUT

Domenica 15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Sabato 21 marzo 20202 – Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT

Martedì 24 marzo 2020 – Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Sabato 28 marzo 2020 – Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 – Bari @ PalaFlorio

Giovedì 25 giugno 2020 – Milano @ Milano Summer Festival c/o Ippodromo SNAI San Siro

Lunedì 13 luglio 2020 – Roma @ Rock in Roma c/o Cavea Auditorium Parco della Musica

Domenica 26 luglio 2020 – Lucca @ Lucca Summer Festival c/o Piazza Napoleone