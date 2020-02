Dopo le scene apocalittiche viste in questi giorni, supermercati e centri commerciali, non sono stati i soli ad essere presi d’assalto. Farmacie e parafarmacie infatti hanno visto scomparire in pochissime ore, oltre ai più svariati modelli di mascherine, anche il più gettonato e famoso disinfettanete per mani: l’Amuchina. Orami, trovarne anche solo un piccolo flacone risulterebbe cosa rara.

Ora, lungi da Noi voler alimentare una psicosi generale, che già pare aver preso il sopravvento sulla capacità di guardare con razionale lucidità la situazione, vogliamo proporvi alcune indicazioni utili formite dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per poter fare del disinfettante per mani direttamente in casa. In realtà basterebbe lavarsi bene le mani nei canonici 60 secondi, non in cinque come di solito facciamo, seguendo alcune linee fondamentali e soprattutto farlo SEMPRE, non solo quando c’è un’emergenza virale come quella in corso.

Tuttavia, per chi desiderasse cimentarsi in questo fai-da-te, riportaimo le dosi per produrlo in casa https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf

Per 1 Litro:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata o bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro. Versare quanto ottenuto in boccette.

Queste vogliono essere solo indicazioni utili per chi volesse usufruire di un prodotto simile e di stessa efficacia a quello che attualmente scarseggia e non ha alcun intento di voler alimentare psicosi e seminare panico.