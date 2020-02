Coronavirus. Il vescovo Bresciani sospende le celebrazioni fino al 4 marzo

Per oggi, 26 febbraio 2020, mercoledì delle ceneri, il Vescovo ha invitato i fedeli a seguire le celebrazioni in radio o alla televisione. Le celebrazioni eucaristiche ammesse saranno, in forma breve, per nozze e funerali e a poter partecipare potranno essere solo i parenti stretti

Dopo la decisione del Governatore della Regione Marche, Luca Ceriscioli, di chiudere le scuole fino al 4 Marzo, anche le Diocesi stanno prendendo provvedimenti per adeguarsi a quanto deciso dalla Regione.

Con un comunicato trasmesso nel corso della serata di ieri, il Vescovo Carlo Bresciani, ha deciso che nella Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, saranno sospese tutte le celebrazioni eucaristiche, riunioni pastorali e il catechismo per bambini e ragazzi. Sospese anche le attività delle Caritas parrocchiali e diocesana. Le celebrazioni eucaristiche saranno ammesse solo in forma breve per nozze e funerali e a poter partecipare potranno essere solo i parenti stretti. In tali celebrazioni si dovrà evitare lo scambio della Pace e l’ostia dovrà essere opportunatamente consegnata sulle mani dei fedeli e anche l’acqua benedetta verrà tolta dalle acquesantiere. Tuttavia, le Chiese non verranno chiuse ma resteranno aperte ai fedeli per la sola preghiera individuale.

Questo è quanto è stato deciso dal Vescovo Bresciani, che afferma: <<tenuto conto anche del successivo comunicato della Conferenza Episcopale Marchigiana, dopo essermi consultato con i più vicini collaboratori, ho maturato le seguenti determinazioni che dovranno essere applicate nelle Parrocchie della Regione Marche>>.

Tutto ciò arriva in un girono importante per i cristiani: il mercoledì delle ceneri che sancisce l’inizio del tempo di Quaresima. Infatti, anche su questo, il Vescovo si è espresso invitando i fedeli <<a seguire le celebrazioni in radio o alla televisione>>. Tuttavia, in una nota, si vuole specificare che bisogna evitare isterismi e paure ingiustificate. <<Nostro compito – dice Bresciani – è essere razionali, frenando l’emotività, come si chiede a chi deve essere a guida della comunità>>.

Non mancano di certo i dubbi per una tale decisione. Il Vescovo, a fine comunicato ricorda la fragilità dell’uomo citando giustamente il Salmo 8 che recita: <<Che cosa è l’uomo? Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli>>. Tuttavia, i cristiani non dovrebbero dimostrasi, in questi momenti, forti nella e della Fede in Gesù Cristo? Non è nel Vangelo di Matteo che Gesù afferma: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”?. Ma soprattutto, una scelta di questo tipo, potrà smorzare la psicosi che si è alimentata intorno al Codiv 19 e dunque essere cosa buona e giusta per “evitare isterismi e paure ingiustificate?”.