By

I pazienti, entrati in contatto con soggetti risultati positivi ai test, si erano spostati dalle zone del Lodigiano ben prima del blocco entrato in vigore sabato

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PESCARA – A seguito dei controlli effettauti, il Servizio prevenzione e tutela della salute della Regione, fa sapere che i test eseguiti su altri 6 casi sospetti sono risultati negativi al Codiv 19 presso il nosocomio pescarese.

Quindi nessun contagio per queste persone tra cui c’erano anche tre minorenni. I pazienti, entrati in contatto con soggetti risultati positivi ai test, si erano spostati dalle zone del Lodigiano ben prima del blocco entrato in vigore sabato.