Coronavirus, la situazione nelle Marche

Ieri sera alle 22 circa una bambina italiana di sette anni si è presentata spontaneamente, accompagnata dai familiari, al Pronto soccorso dell’Ospe-dale Pediatrico Salesi.

La piccola paziente è stata registrata con febbre di 38,8 gradi, in trattamento con antibiotici, iporesponsiva ai comuni antipiretici.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Salesi riferisce che i sanitari hanno ritenuto di proporre il percorso diagnostico terapeutico previsto per il Coronavirus.

Il centro diagnostico regionale di riferimento ha eseguito le indagini e il risultato ha dato esito negativo. “Il livello di guardia – afferma il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – rimane alto.

Le strutture preposte controllano capillarmente ogni situazione per poter garantire una risposta pronta per ogni evenienza che possa ingenerare il seppur minimo sospetto. Confermiamo che a oggi nessun caso si è

registrato nelle Marche”.