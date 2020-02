Ancora fa discutere la decisione del Governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, sulla chiusura delle scuole fino al 4 Marzo per l’emergenza Coronavirus. A fronte di ciò anche il Movimento politico regionale, “Dipende da Noi”, prende posizione. A parlare è il Professore Roberto Mancini, filosofo e docente universitario presso il dipartimento di Filosofia dell’Università degli studi di Macerata.

<<Gestire questi momenti non è semplice – afferma Mancini -. Tuttavia, una tale decisione fa emergere, in maniera evidente, da un lato << il mancato coordinamento tra il governo centrale e quello regionale. Dall’altro, non si è ascoltato il parere delle autorità scientifiche e sanitarie>>. Segno evidente di una <<mancata coesione>>, come la definisce Mancini e che fa capire come questa scelta porti con se <<un’incongruenza>>.