Coronavirus: negativi i test sui due pazienti ricoverati a Chieti e Pescara

Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione comunica ufficialmente che sono risultati negativi al Covid 19 i test eseguiti sui due pazienti ricoverati negli ospedali di Pescara e Chieti per patologie respiratorie gravi. I due uomini provenivano entrambi da Francoforte e avevano viaggiato per lavoro in diverse zone: hanno entrambi circa 50 anni.

Il paziente di Sambuceto che aveva riferito di aver avuto contatti con il primo caso positivo registrato a Codogno, è ora in isolamento fiduciario domiciliare. Pare essere in ottime condizioni di salute e non presenta alcuna sintomatologia.

Al momento in Abruzzo non c’è alcuna evidenza di circolazione locale del Covid 19, ma per far fronte a eventuali emergenze che potessero verificarsi nei prossimi giorni, sono stati stabiliti dei protocolli operativi nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Decreto.