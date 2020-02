TERAMO – Non avevano contratto il coronavirus i due pazienti cinesi ricoverati venerdì scorso all’ospedale di Teramo. Infatti, ieri sono stati entrambi dimessi.

I due pazienti erano stati posti in via precauzionale in isolamento fiduciario domiciliare, monitorati dal servizio di Igiene pubblica della Asl provinciale. Inoltre, per loro, non è stato necessario inviare i prelievi allo Spallanzani per il test Coronavirus in quanto, per i medici, non c’erano elementi per qualificare i due casi come sosepetti.