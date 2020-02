Tweet on Twitter

E’ risultato positivo al test Cudiv 19 l’uomo residente nella bassa Brianza, che da venerdì si trovava a Roseto degli Abruzzi con la propria famiglia. Dopo i primi sintomi, nella giornata di ieri, l’uomo è stato immediatamente trasferito presso il nosocomio Pescarese dove è risultato positivo ad un primo test. Anche la famiglia, in accordo con la Protezione Civile, è stata messa in isolamento.

Il primo cittadino di Roseto, tramite social, fa sapere che ha dispoto la chiusura delle attività didattiche in via precauzionale, in attesa di un confronto con l’autorità sanitaria e la Regione Abruzzo.

I risultati definitivi sulla conferma del contagio, arriveranno solo con l’esito di un secondo esame che sarà eseguito presso l’Istituto Spallanzani di Roma.