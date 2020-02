Coronavirus: riunione del Comitato ristretto dei Sindaci del teramano

Coronavirus – riunione del Comitato ristretto dei Sindaci :ad oggi nessun caso nel nostro territorio e situazione sotto controllo. Non siamo in emergenza sanitaria. Al momento pertanto nessuna misura viene assunta, né in termini di urgenza né di necessità, ma con la ASL sono state predisposte e sono in atto tutte le attività per affrontare la questione in termini di prevenzione e di precauzione; in ogni caso, di fatto, il sistema è pronto qualora dovesse scattare la necessità di intervenire, attraverso un piano già organizzato e strutturato.

Regione, ASL e Sindaci ci sono. Non siamo e non siete soli.

Di seguito il comunicato condiviso con la ASL di Teramo.

Convocato dal Sindaco di Teramo, che ne è anche Presidente, sì è riunito nel pomeriggio nella sede della ASL, il Comitato Ristretto dei Sindaci, per valutare gli atti, i poteri e le comunicazioni da mettere in campo a proposito del Coronavirus.

Alla presenza di tutti i componenti dell’organismo e del Sindaco di Giulianova, espressamente invitato dal Presidente D’Alberto, ha partecipato anche il Direttore Generale della ASL, Maurizio Di Giosia, il quale inizialmente ha informato i Sindaci sullo stato dei fatti, rimarcando che al momento non esiste nessun caso nel nostro territorio. Ciò significa che non ci si trova in emergenza sanitaria e nessuna misura viene assunta, né in termini di urgenza né di necessità. In ogni caso, la ASL ha predisposto tutte le attività in suo potere per affrontare la questione in termini di prevenzione e di precauzione, e di fatto è pronta qualora dovesse scattare la necessità di intervenire, attraverso un sistema già organizzato e strutturato.

Si è quindi stabilito di istituire un raccordo permanente tra ASL e Sindaci, fermo restando che tutte le decisioni e le comunicazioni saranno assunte in maniera unitaria, coordinata e centralizzata dal Governo o dalla Regione. In questo senso è stato ribadito che la decisione di chiudere eventualmente le scuole sarà assunta appunto a livello sovraordinato, pertanto non dai singoli Sindaci.

Il Comitato Ristretto farà comunque da raccordo tra le istanze rappresentate dai Sindaci e aprirà un canale con la Regione proprio allo scopo di rappresentare ciò. Citando una lettera del Presidente nazionale ANCI Decaro, D’Alberto ha ribadito che “La situazione va fronteggiata con comportamenti e interventi omogenei per rendere più efficaci le misure di contenimento del virus”. Anche per i Sindaci, si aggiunge nella lettera vale la sollecitazione del Ministro Speranza a far riferimento al coordinamento unico nazionale con le Regioni.

Infine sono state ribadite alcune raccomandazioni. Innanzitutto si invitano i cittadini a non rivolgersi al pronto soccorso ma a rapportarsi col proprio medico di base, il quale saprà fornire le indicazioni appropriate e valuterà se coinvolgere le strutture dell’azienda sanitaria. In questo senso viene anche ricordato di utilizzare i numeri verdi messi a disposizione dalla stessa ASL.

Su invito di Gianguido D’Alberto, nella qualità di Presidente regionale ANCI, il Presidente della Regione Abruzzo Marsilio ha convocato per domani a L’Aquila una riunione con tutti i Comitati Ristretti dei Sindaci d’Abruzzo. Lo stesso D’Alberto, a tal proposito, ringrazia Marsilio per la celerità e la sensibilità dimostrate.

Infine è stata espressa vicinanza e ringraziamento della ASL e del Comitato, agli operatori sanitari che si stanno prodigando in uno sforzo particolare, in questi giorni di particolare tensione e delicatezza.