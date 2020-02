Il Sindaco di Teramo Gianguido D'alberto: ''Non siamo e non siete soli, siamo pronti già da tempo, tutti insieme, a fronteggiare l’emergenza''

TERAMO – Scuole chiuse nel comune di Roseto degli Abruzzi. E’ di stamattina la notizia che anche l’Abruzzo ha il primo contagiato di Covid 19: un turista brianzolo sulla costa da una settimana. Il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha convocato per il pomeriggio di oggi (ore 16) una riunione straordinaria del Comitato Ristretto dei Sindaci in Prefettura, per fare il punto sull’evoluzione del contagio da coronavirus in provincia di Teramo. Questa le decisione presa: ad Atri le scuole riapriranno poiché ”il caso è circoscritto”.

La riunione, convocata in Prefettura proprio per favorire la presenza di tutte le Istituzioni interessate dal problema, ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Sanità Regionale Nicoletta Verì, di rappresentanti della Protezione Civile regionale, del Presidente della Provincia di Teramo, del Sindaco di Roseto degli Abruzzi e di altri Sindaci che, pur non facendo parte del Comitato Ristretto, erano presenti per garantire la più ampia collaborazione possibile tra i vari Enti.