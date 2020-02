Coronavirus. Vagnoni: ” Non ci sono ragioni per chiudere scuole o annullare manifestazioni”

TEST

A fronte di quanto emerso dall’ultima riunione in Prefettura indetta per un confronto Asl, istituzioni e forze dell’ordine sulla così definita emergenza Coronavirus, il primo cittadino Massimo Vagnoni fa sapere che non essendoci, al momento, casi di contagio non vi sono ragioni <<per chiusure di scuole o annullamento di manifestazioni pubbliche>>.

Dunque, il Sindaco concorda con quanto deciso e su questa lungezza d’onda afferma che: <<Abbiamo condiviso l’idea di evitare iniziative autonome da parte dei singoli Comuni o territori, in modo da dare informazioni univoche su un’emergenza che, se non gestita adeguatamente, anche dal punto di vista comunicativo, rischia di arrecare danni irreparabili ai nostri territori>>.

La Asl di Teramo continuerà a moniterare minuziosamente la situazione e al momento è stato attivato il servizio di help desk. Chiamando il numero 800090147 è possibile segnalare situazioni sanitarie che devono essere verificate.