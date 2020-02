D’Alberto su tavolo regionale emergenza coronavirus

Pubblichiamo il post di Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo, con aggiornamenti sulla riunione abruzzese.

Stamattina in qualità di presidente del Comitato ristretto dei Sindaci teramani e di Presidente di Anci Abruzzo ho partecipato alla riunione a Pescara del Tavolo regionale sull’emergenza coronavirus con la presenza dei massimi esponenti delle Istituzioni Regionali, Provinciali e Locali e delle Prefetture abruzzesi che – ha permesso di fare il punto sulla situazione del caso di contagio da coronavirus che si è registrato in Abruzzo.

La ASL di Teramo ha rimesso alla Direzione Generale regionale la relazione inerente la mappatura di tutti gli spostamenti del cosiddetto “paziente 1 abruzzese”, che sono avvenuti esclusivamente all’interno del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi e solo per due giornate, prima dei sintomi della malattia. Sono state rintracciate anche le singole persone con cui il paziente avrebbe potuto avere contatti e disposto l’ isolamento fiduciario nella loro abitazione di Roseto.

La Regione ha informato tutti i presenti delle misure di prevenzione ulteriori che la Regione sta mettendo in campo, nell’ipotesi di possibili nuovi casi di malattia: postazioni di pre-triage all’interno di tende pneumatiche posizionate all’esterno degli Ospedali principali in modo da evitare il transito di eventuali pazienti a rischio all’interno dei Pronto Soccorso; aumento del numero dei letti nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Pescara dove è stata allestita anche una camera a pressione negativa che possa ospitare i casi più gravi.

La situazione al momento è fortemente circoscritta, confermando così l’Abruzzo una regione “fuori cluster”,in quanto il contagio è stato esterno e non c’è alcun focolaio del virus sul nostro territorio regionale.

La riunione ha confermato la volontà di mantenere uno stretto coordinamento tra le attività dei diversi livelli istituzionali interessati e di conformarsi alle linee guida nazionali e alla Ordinanza della Regione. Anci Abruzzo sottolinea lo sforzo istituzionale dei comuni di muoversi ed agire in modo unitario con una risposta coordinata volta anche a rassicurare i nostri concittadini sulla vigilanza attiva messa in atto e contribuire ad un ritorno ordinato alle attività pubbliche e sociali dei nostri territori.

Continuiamo a seguire l’evoluzione della situazione e restiamo vigili per garantire tempestive comunicazioni ai cittadini abruzzesi.