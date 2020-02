Diego Muscella (skizzo), fuori il nuovo singolo[Guarda il video]

BELLANTE (TE) – Dopo il successo del tormentone estivo “Balla Suavecito”, il collaudato duo abruzzese Diego Muscella (Skizzo) e Roberto di Feliciantonio (Rob Molina) tirano fuori un nuovo singolo che, in pochi giorni dall’uscita, ha collezionato molte visualizzazioni. “Comporre musica è un progetto in cui credo veramente tanto”– queste le prime parole con cui Skizzo presenta il nuovo brano uscito sabato 15 febbraio. Il pezzo si chiama DIEGO MUSCELLA (Skizzo) SOLO STO QUARTINO.

Diego Muscella, classe ’93, ha iniziato ad appassionarsi di musica sin da piccolo, esprimendosi nell’adolescenza prima come DJ, per poi passare alla musica folk ed in seguito dedicandosi alla composizione di musica e testi. Negli anni ha partecipato a qualche programma televisivo (TAKE ME OUT , AVANTI UN ALTRO, VUOI SCOMMETTERE DI M. Hunziker) e, ad oggi, ha all’attivo tre brani tutti da ballare! Dopo il primo tormentone “BENVENUTE AL MARE”, seguito da “BALLA SUAVECITO” arriva il nuovo pezzo “SOLO STO QUARTINO”, girato presso l’azienda agricola Rosati di Bellante.