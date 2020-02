TORRICELLA – La truffa è avvenuta a Torricella. Una donna, spacciandosi per un’addetta Asl, ha derubato un 75enne in cambio di viste mediche. Dalla casa dell’anziano sarebbero scomparsi contanti e carte di credito che la truffratrice avrebbe sottratto con la scusa di andare in bagno per lavarsi le mani. La donna esibiva un tesserino falso e solo una volta andata via, l’anziano si è accoto che era stato derubato. Ora si indaga per risalire all’identità della donna.