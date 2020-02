E luce fu! Mostra di George de la Tour

By

Interessante visita al Palazzo Reale, in Piazza Duomo, a Milano.

«E luce fu!». Fino al 7 giugno 2020 curata da Francesca Cappelletti, si potrà visitare: “George de la Tour: l’Europa della luce”. Mostra rara e preziosa. George de la Tour (1593-1652), oggi riconosciuto come uno dei maggiori artisti del XVII secolo, fu infatti riscoperto solo all’inizio del 1900, ma non vi è mai stata occasione, in Italia, di vedere direttamente le sue opere.

Qui ben trenta, provenienti da sedi lontane quali Washington, Los Angeles e New York o minori come Nantes, Digione, Bergues ed Epinal. Sorvolando sulle opere “diurne”, crudamente realistiche, dobbiamo soffermarci su quelle “notturne”, indimenticabili.

Protagonista assoluta ne è la luce delle candele, capace di far emergere dall’ombra le figure e di conferire al quadro una teatrale tridimensionalità. La visita è da ritenersi obbligatoria per tutti coloro che si occupano di lighting design!