FdI: raccolta firme nel teramano

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Teramo aderisce alla Campagna Nazionale del partito per la raccolta firme a sostegno delle quattro proposte di legge di iniziativa popolare.



Le proposte riguardano l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, l’abolizione dei Senatori a vita, inserimento in costituzione di un tetto massimo alla pressione fiscale e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Fratelli d’Italia ha indetto il 22 febbraio come giornata nazionale per la raccolta e in provincia di Teramo i bacchetti per le firme saranno molti:

Teramo – Piazza Martiri – dalle ore 9.00 alle 13.00

Tortoreto – Via Archimede, Angolo Via Carducci – dalle ore 9.30 alle 13.00

Giulianova – Piazza Fosse Ardeatine – dalle ore 10.00 alle 19.00

Pineto – Via Milano – dalle ore 10.00 alle 13.00

Silvi – Piazza Marconi – dalle ore 9.00 alle 12.30

Roseto degli Abruzzi – Lungomare Celomni (fronte Lido Celomni) – dalle 15.00 alle 18.00 e poi domenica 23 febbraio, stesso luogo, dalle ore 9.00 alle 13.00

A Campli il banchetto per la raccolta firme sarà presente in Piazza Vittorio Emanuele, domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00

Invitiamo i cittadini a voler sostenere queste importanti proposte con la loro firma, ricordando che, per firmare, bisogna esibire un documento di identità.