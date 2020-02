FdI: solidarietà a Di Bonaventura

Riceviamo e pubblichiamo dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Teramo.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una azione riprovevole e fuori da ogni giustificazione.A nome mio e di Fratelli d’Italia, partito che rappresento in provincia di Teramo, esprimo la piena solidarietà al Presidente della Provincia (nonchè Sindaco di Notaresco) Diego Di Bonaventura, per l’attacco riferito alla sua persona perpetrato da individui evidentemente ancora legati a ideologie spente ed arrugginite.Diego Di Bonaventura si è sempre distinto per essere vicino a tutti e per dare spazio a tante iniziative di ampia importanza nella nostra provincia.La parola “vergogna” detta all’indirizzo di Di Bonaventura la rimandiamo al mittente, con forza! Chi l’ha scritta, dimostra di essere un individuo pieno di odio e, ancor più, di non conoscere e di voler negare i fatti della storia.Se l’intento è quello di impedire che si tenga la conferenza prevista per oggi nella Sala Consiliare di Notaresco sul Tema “Foibe! Una Storia Negata” è evidente che, ancora una volta, ci troviamo di fronte a negazionismo becero ed incivile di fronte a fatti gravi perpetrati verso nostri connazionali dai partigiani comunisti capitanati dal maresciallo Tito.Noi ci saremo, al fianco di Diego Di Bonaventura ed a tutti coloro che relazioneranno sul tema.Sottolineo che il clima di odio e di negazionismo che stiamo attraversando in questi anni non proviene certo da destra, ma non intendiamo subirlo in alcun modo.Presidente Di Bonaventura, Fratelli d’Italia ti sostiene!