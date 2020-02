Non ce l’ha fatta l’arbitro di 59 anni che sabato scorso, diretto con la sua vespa a Valle San Giovanni per arbitrare una partita di calcio del campionato Uisp, si è scontrato con una macchina nella galleria Costantini del Lotto zero.

Da ormai una settimana si trovava in rianimazione, in prognosi riservata, presso l’ospedale di Teramo. L’uomo aveva riportato, conseguentemente all’impatto, traumi gravissimi per i quali era stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di un ematoma cerebrale.

La salma rimarrà a disposizione della magistratura che disporrà di un’autopsia per chiarire le dinamiche dell’incidente ma, molto probabilmente, l’uomo avrebbe avuto un malore mentre guidava. Infatti, secondo le indagini radiologiche, si tratterebbe di ischemia cerebrale.