Giulianova protagonista della gara ciclistica amatoriale “Lù Callarò di inizio Stagione”

Domenica 16 febbraio Giulianova tornerà a vestire gli abiti di città dello sport grazie alla presenza di tantissimi appassionati di ciclismo che parteciperanno alla gara amatoriale abruzzese “Lù Callarò di inizio Stagione”, a cura del Team Go Fast, valida come 1° prova campionato provinciale Acsi Teramo ed Abruzzo Cycling Challenge.



La colorata carovana sportiva, che unirà cicloamatori e professionisti, partirà domattina da via Falgioni ed attraverserà la città alta, passando per le vie Pozzoni, Prato, Bompadre, Sechini, Ruetta Scarafoni, Cerulli e Cupa.



“Il connubio tra sport e territorio è sempre più vivo nella nostra città – dichiara l’Assessore allo Sport Federico Taralli – promuovere le nostre bellezze e la nostra cultura attraverso le manifestazioni sportive è un nostro obiettivo e colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori di questa bella competizione per il loro contributo”.

Lo si legge dal comunicato stampa del Comune di Giulianova.