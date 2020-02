Giulianova:Riunione in Prefettura con istituzioni ed azienda sanitaria locale

Riunione, questa mattina, in Prefettura a Teramo convocata dal Prefetto Graziella Patrizi, a cui hanno preso parte il Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura, i vertici della Asl teramana con il Direttore Generale f.f. Maurizio Di Giosia, il primo cittadino Gianguido D’Alberto ed i Sindaci della provincia, tra cui Jwan Costantini.

Al centro dell’incontro il Coronavirus e le disposizioni emanate dal Governo in tema di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

“Ribadiamo che al momento non esiste alcuna emergenza sanitaria in provincia di Teramo e che, congiuntamente, le istituzioni e l’azienda sanitaria locale stanno lavorando alacremente per contrastare una eventuale situazione d’allarme, monitorando tutti i casi considerati sospetti – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – a tal proposito ricordiamo ai cittadini che la Asl di Teramo ha attivato il servizio di help desk telefonico al numero 800090147 a cui rivolgersi per segnalare situazioni sanitarie da verificare”.

Si legge dal comunicato stampa del comune abruzzese.