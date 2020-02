Il Comune di Corropoli presenta il nuovo Regolamento di Polizia Rurale

Presentato questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Corropoli il Regolamento di Polizia Rurale approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco di Corropoli, Dantino Vallese, l’Assessore all’Ambiente, Roberta Grilli, e l’esperta in materia ambientale che ha redatto il nuovo regolamento, Valeria Coppa.

Il Regolamento di Polizia Rurale è stato fortemente voluto dall’ex sindaco, Umberto D’Annuntiis, ed è stato portato avanti dall’attuale Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vallese. L’esperta incaricata, Valeria Coppa, ha illustrato l’importante strumento che è costituito da 6 titoli, 56 articoli e comprende due allegati esplicativi. Tra i vari aspetti il regolamento tratta i fossi, i canali e quanto relativo alla loro manutenzione, in più disciplina l’esercizio e la pulizia dei fossati privati, non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di consentire il libero deflusso delle acque ed evitare così danni all’ambiente. L’obiettivo è quello di prevenire e mitigare il rischio idrogeologico anche promuovendo la diffusione delle tecniche e modalità corrette di lavorazione dei terreni.

«Con questo Regolamento ci siamo dotati di un valido strumento – spiega il primo cittadino Vallese – che va finalmente a fissare una serie di regole certe e condivise. Il regolamento ci aiuterà a prevenire ed evitare i danni alla sede stradale e i conseguenti rischi per la sicurezza, causati dal riversamento di fango e terriccio dai terreni contigui per sistemi di lavorazione e aratura non eseguiti a regola d’arte. Inoltre, viene disciplinata la manutenzione dei terreni: anziché emanare ogni volta ordinanze sindacali, nel regolamento è stato fissato un termine che va dal primo giugno al 30 settembre di ogni anno, entro il quale vanno effettuati gli interventi di pulizia dei terreni, rimozione di stoppie, sterpaglie e quant’altro in modo da prevenire il rischio di incendi. Grande attenzione viene poi riservata alla tutela dell’ambiente attraverso la disciplina del pascolo, con un perentorio richiamo al divieto di abbandonare i rifiuti in luoghi di pubblico accesso, privati, nonché in specchi e corsi d’acqua e nei fossati».

«Punteremo molto su attività di tipo informativo – sottolinea l’assessore al ramo, Roberta Grilli – focalizzando l’attenzione soprattutto sulla manutenzione del territorio, in particolare di fossi e canali, al fine di consentire il libero deflusso delle acque ed evitare così danni all’ambiente e alle proprietà pubbliche e private, che si verificano nei sempre più frequenti eventi meteorologici di carattere alluvionale. Questo importante strumento sarà consultabile sul sito del Comune».

«L’adozione del regolamento rappresenta un concreto passo in avanti nel riordino del territorio – ha dichiarato a margine della conferenza stampa il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega alla Difesa del suolo, Umberto D’Annuntiis -. L’elaborazione di una serie di prescrizioni finalizzate al giusto utilizzo e alla manutenzione degli scoli e dei fossi privati è un’azione fondamentale per garantire la sicurezza idraulica del territorio. Il Regolamento di Polizia Rurale, opportunamente aggiornato, intende guidare non solo l’amministratore e il tecnico ma anche il cittadino con una sorta di vademecum contenente le buone pratiche per la manutenzione della maglia idrografica minore. Sicuramente è da estendere anche ad altre realtà regionali questo modello partecipativo che vede collaborare assieme soggetti pubblici e privati nel complesso tema del governo delle acque superficiali e della difesa del suolo».

“Nel redigere questo regolamento – evidenzia l’esperta, Valeria Coppa – mi sono sforzata di utilizzare il più possibile un linguaggio semplice e comprensibile, pertanto facilmente fruibile alla cittadinanza, richiamando le normative generali, ma ancorando il tutto alle necessità del territorio corropolese e di quanti vi svolgono la loro attività. Sono convinta che questo strumento riuscirà finalmente a disciplinare una materia complessa, con indubbi vantaggi per la collettività. Fondamentale è il dialogo con i cittadini, con gli agricoltori e le rispettive associazioni di categoria, in quanto abbiamo bisogno della loro collaborazione per la corretta gestione dei campi e dei versanti privati e per le attività di regimentazione delle acque”.