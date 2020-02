“Il Tuo Giorno Speciale”, la prima edizione è un successo

TORTORETO – Si è svolto domenica 16 febbraio “Il Tuo Giorno Speciale”, l’evento fashion dedicato ai giovani ed ai giovanissimi in occasione delle cerimonie, in particolare Comunione e Cresima. Bambini e ragazzi fino ai 16 anni, hanno portato in passarella gli abiti della collezione 2020. Questa prima edizione ha fatto registrare un notevole successo, con oltre 300 partecipanti, al punto che si stanno giù allestendo i preparativi per la sfilata dell’anno prossimo.

Foto di Mauro Di Bonaventura

Il make up delle giovani e splendide indossatrici è stato curato dal Centro Benessere Klessydra di Alba Adriatica. Le sapienti mani dello staff del salone di bellezza punto di riferimento del territorio, hanno truccato i visi delle modelle di domani, che sono state al gioco e si sono divertite tantissimo, al pari delle mamme.

Foto di Mauro Di Bonaventura

L’evento “Il tuo Giorno Speciale” è stato immortalato dagli scatti del noto fotografo Mauro Di Bonaventura, che recentemente è stato impegnato alla Milano Fashion Week.