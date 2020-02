La musica ai tempi del Coronavirus

Sono tempi duri per il mondo della musica. L’emergenza Covid- 19, scoppiata in poco tempo in tutta Italia, sta mettendo in ginocchio il mondo della musica dal vivo. Dopo gli eventi sportivi e teatrali, anche la musica sta soffrendo parecchio. Infatti, in ottemperanza alle disposizioni governative emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, diversi firmacopie e concerti sono stati rinviati fino al 1 marzo, salvo nuovi aggiornamenti. Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Friuli e Marche sono state le regioni che ne hanno maggiormente risentito. Un mondo costretto a fermarsi. Un mondo che non riguarda solo i singoli artisti ma tutti gli ingranaggi spesso invisibili, ma fondamentali, fatti di persone, di addetti ai lavori che sono alla base di ogni evento musicale.

I primi ad essere annullati sono stati gli instore firmacopie di Pierò Pelù, Ghali, Elettra Lamborghini che, attraverso le loro pagine Social, si sono visti costretti a comunicare l’annullamento di alcune date. Stessa sorte è toccata ai concerti: molti tour sono stati cancellati o posticipati( con nuove date di recupero in aggiornamento). Brunori Sas, Pinguini Tattici Nucleari, Negrita, “PFM canta De Andrè,Anniversary” , sono solo alcuni degli artisti che hanno rinviato alcune date del tour. Loredana Bertè ieri ha annunciato, attraverso le sue pagine ufficiali, lo spostamento della prima parte del suo tour teatrale; rinviato anche quello di Durdust partito da Bologna il 22 febbraio; stesso discorso per Giusy Ferreri. Annullato anche il concerto di Francesca Michielin previsto per il 27 febbraio al Serraglio di Milano, per presentare il nuovo singolo “Riserva Naturale” feat. con Coma Cose, ma “recuperato” attraverso una diretta streaming, per tutti i fan, sulla sua pagina facebook. Anche il live di Antonello Venditti in programma a Jesolo il 29 febbraio sarà recuperasto il 20 marzo