L’Ascoli contro la Juve Stabia per i play-off

Questa sera l’Ascoli torna in campo contro la Juve Stabia. E’ l’anticipo della giornata di Serie B.

Grazie al contributo di digital-sat, vi proponiamo una analisi dell’incontro che sarà su DAZN e anche su Rai Sport.

ore 21:00 Serie B 23a Giornata: Ascoli vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani – Commento Tecnico: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Giorgio Basile

La Juve Stabia non batte l’Ascoli dall’ottobre 2012, quando i gialloblu stapparono un successo per 4-2 in trasferta. Proprio i bianconeri sono gli avversari odierni, che conservano finora una buona tradizione contro il tecnico degli ospiti, Fabio Caserta, che non ha mai sconfitto l’Ascoli in due precedenti fin qui disputati in carriera. Quella dell’ottobre 2012 è anche l’unica vittoria della Juve Stabia in trasferta nelle Marche: come finirà al Cino e Lillo Del Duca? Negli 8 precedenti nelle Marche tra le due squadre si contano 5 successi bianconeri (ultimo 3-2 nella Coppa Italia 2017/18), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2011/12) e 1 vittoria ospite (4-2 nella Serie B 2012/13). Di fronte due delle 5 squadre della Serie BKT 2019/20 che, dopo 22 giornate, hanno effettuato tutti i 3 cambi: come bianconeri e gialloblu, Pisa, Venezia e Pescara.